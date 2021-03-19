 

Премьер Британии привился вакциной AstraZeneca

19.03.2021, 22:34, Новости дня
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Глава британского правительства Борис Джонсон сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом он рассказал, покидая здание больницы, где ему сделали прививку. Он призвал слушать ученых, Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Как подчеркнул Джонсон, «настоящий риск представляет собой» коронавирус. По его словам, «сделать прививку сейчас – очень хорошая идея». Джонсон заверил, что не почувствовал боли от укола.

В четверг он выступил на Даунинг-стрит, 10. После того, как Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцина AstraZeneca безопасна, Джонсон призвал жителей Британии «сделать прививку, как только подойдет их очередь», передает ТАСС.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. На фоне проблем с вакциной использование AstraZeneca приостановил целый ряд стран, включая многие страны Европы.



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