Италия выразила готовность обойтись без «европейского единства» по «Спутнику V»

Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, сообщил премьер-министр страны Марио Драги.

Как сообщил Драги на первой пресс-конференции в качестве премьера, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила ему, что если Европейское агентство лекарственных средств «одобрит «Спутник V» – хорошо, а если нет – то это будет сделано в Германии». По мнению Драги, «это нормальный прагматизм». Он считает, что «нужно опираться на европейское единство». Однако в том случае, если «оно не достигается, нужно делать по-другому», передает ТАСС.