 

Мнение: О том, как отплатить бывшей, не нарушая уголовный кодекс

19.03.2021, 22:30, Разное
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Считается, что мстить бывшей – не мужское дело. Даже если та оказалась совсем стервой, а мужик – полным аленем. Чем, собственно, некоторые ловко пользуются.

Но… «Закон бумеранга» тоже существует. И действует порой очень жёстко.

Это старая и потому хорошо забытая история. Самое время напомнить.

У одной дамы загорелся дом. Естественно, она спешно вызвала пожарных и уже скоро услышала спасительный вой сирены.

Но каково же было её изумление, сменившееся негодованием, когда она увидела, как огромная красная машина… спокойно затормозила метрах в 500 от пожара. А высыпавшие из неё огнеборцы стали спокойно и с достоинством наблюдать, как пламя пожирает деревянное здание.

Оказалось, главой пожарного расчёта был… экс-муж погорелицы. Развод, сопровождавшийся громким скандалом, произошёл недавно. А до того пара мирно жила 15 лет, пока у жёнушки не завёлся кавалер. И это ещё полбеды. Потому что когда всё вскрылась, неверная супруга подала на развод и отсудила их некогда общий дом. Тот самый, который теперь загорелся.

Да, но почему же весь расчёт отказался выполнять свой долг и застыл в полукилометре от пожара? Откуда вообще взялась эта цифра500 метров?

Да всё оттуда же! По решению всё того же суда, основанному на иске предприимчивой дамы, экс-мужу, а также его родным и близким было запрещено приближаться к своему бывшему дому ближе, чем на 500 метров.

Дама срочно вызвала подкрепление. Но когда новая бригада пожарных прибыла на место, ей осталось только затушить тлеющие головешки.

Естественно, был второй суд – уже против города и пожарной команды. Но его – ещё один бумеранг – погорелица проиграла. Бывший муж заявил, что его расчёт – люди, с которыми он буквально прошёл огонь и воду, – и есть его настоящие близкие. Которым он не мог позволить нарушить судебный запрет. И судья, тоже мужчина, внял этому аргументу! Пожарных оправдали…

Вполне возможно, что в реальной жизни всё было немножко не так. Что на самом деле дама получила хорошую компенсацию от страховой компании, а пожарным пришлось в итоге искать новую работу и возмещать ущерб. Но это ведь всё детали, да?

А главное – ведь так хочется верить, что закон бумеранга работает, не правда ли?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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