Соната №212, часть 1 УК РФ

Новосибирский пианист выступил на концерте в поддержку политзаключенных. Материал «Тайги.инфо» в рамках объединения «Синдикат-100»

В Новосибирске прошел концерт памяти пианистки Веры Лотар-Шевченко, которая стала жертвой сталинских репрессий. Один из музыкантов выступил против нынешнего преследования россиян по политическим мотивам.

Тимофей Казанцев. Скриншот

Концерт к 120-летию со дня рождения Веры Лотар-Шевченко прошел в новосибирской филармонии. Известный пианист Тимофей Казанцев после своего выступления поддержал российских политзаключенных и напомнил о незаконном преследовании жителей за их взгляды.

«Мы осуждаем репрессивную машину, которая ломает жизнь. Мне кажется вполне логичным, что на таком мероприятии стоит сказать (а сказать это легче всего мне, потому что сегодня я не представляю ни филармонию, ни какую-либо другую организацию), что в РФ сейчас действует масштабная машина политических репрессий», — пояснил Казанцев (видео опубликовано на youtube-канале музыканта).

«Нас сейчас 150 человек в зале. Буквально три дня назад полиция пришла в такой же зал и забрала всех», — напомнил музыкант о массовых задержаниях на съезде независимых муниципальных депутатов в Москве.

Кроме того, Тимофей Казанцев напомнил зрителям о преследовании новосибирской активистки Яны Дробноход, которая выходил на акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Из всех колес этой репрессивной машины есть особенное — ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение закона о митингах, „дадинская статья“). Она позволяет за три выхода на улицу посадить человека до пяти лет, — отметил Казанцев. — Сегодня эта статья пытается съесть жительницу Новосибирска Яну Дробноход».

Музыкант предложил всем желающим поставить подписи в защиту Дробноход. Их планировалось передать адвокату для представления в суде, но сотрудники филармонии забрали обращения в суд и горсовет. Процесс над матерью троих детей уже начался в Центральном районном суде Новосибирска, куда под предлогом пандемии не пускают СМИ.

В феврале 2021 года суд поместил Дробноход под домашний арест по «дадинской» статье после очередного пикета в поддержку протестующих хабаровчан. Позже активистку отправили в СИЗО за нарушение условий меры пресечения. Ей не дали увидеться с мужем и несовершеннолетним ребенком, которые пришли на свидание, рассказывала Тайга.инфо.

Уже после окончания концерта представители филармонии решили «извиниться» за выступление Казанцева и заявить, что «филармония не имеет никакого отношения» к этому. В ответ одна из зрительниц, которая прежде работала в филармонии, спросила, почему руководство решило «откреститься» от темы, ведь сам концерт посвящен Лотар-Шевченко, которая отсидела восемь лет в сталинских лагерях. Ее поддержали зрители.

Пианистка Вера Лотар-Шевченко, в честь которой прошел концерт, сама стала жертвой политических репрессий. Она родилась в Италии, затем ее семья переехала в Париж, а она начала учиться музыке. Уже в 12 лет девушка выступала с оркестром, которым дирижировал Артуро Тосканини, затем стажировалась в Венской музыкальной академии, гастролировала по Европе и Америке.

В 1936 году Вера Лотар познакомилась с сотрудником советского торгпредства Владимиром Шевченко, который занимался созданием струнных инструментов. Она вышла за него замуж и родила ребенка. В 1938 году в разгар сталинских репрессий семья приехала в Ленинград, Веру взяли солистской в филармонию. А в 1941-м Владимира Шевченко арестовали на 10 лет «без права переписки». Вслед за ним в лагеря на восемь лет отправили музыкантку. Их сын умер в блокадном Ленинграде.

Один из следователей переломал руки Лотар-Шевченко, избив ее рукояткой пистолета. После ГУЛАГа, несмотря на неправильно сросшиеся кости, она продолжила играть. Из-за поражения в правах она не могла жить в областных центрах, и в 1954 году устроилась концертмейстером в Нижнем Тагиле. Уже после играла в областных филармониях в Свердловске и Барнауле, затем переехала в Новосибирск, где стала солисткой филармонии.

Основатель новосибирского Академгородка Михаил Лаврентьев смог добиться выделения квартиры для исполнительницы. Она умерла в 1982 году в Новосибирске.

Судьба и образ Веры Лотар-Шевченко легли в основу нескольких фильмов и литературных произведений. Возможность концертировать в Москве и Ленинграде она получила только в последние годы жизни.

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