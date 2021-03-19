 

В роботе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел сбой

19.03.2021, 21:52, Новости дня
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В работе соцсетей Instagram, Facebook, а также мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger произошел глобальный сбой. Некоторые пользователи не могут открывать приложения, а также по всему миру жалуются на возможность отправлять или получать сообщения.

По данным сервиса Downdetector, сбой в работе Facebook и Instagram зафиксировали практически во всех странах Европы, в том числе и в Украине, а также в США, Японии, Индии, Канаде и ряде других стран.

Пользователям отображаются предупреждения об ошибках при открытии приложения, происходит сбой при отправке сообщений, сообщает Independent.

В Downdetector в Twitter рассказали, что пользователи начали сообщать о сбоях в Facebook Messenger с 13.35 по восточному поясному времени (19.35 по Киеву).

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 1:35 PM EDT. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you’re also having problems #FacebookMessengerdown

— Downdetector (@downdetector) March 19, 2021

Все три сервиса принадлежат Facebook. Компания пока не сообщает о причинах неполадок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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