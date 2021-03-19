 

“Пленки Медведчука – Суркова”. Контракты с РФ о поставках электроэнергии в Крым признавали полуостров российским

19.03.2021, 21:52, Новости дня
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Контракты на якобы поставку российской электроэнергии в оккупированный Россией Крым, о которых идет речь в записях телефонного разговора народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, были реализованы с участием высших должностных лиц Украины.

Об этом пишет 19 марта Цензор.НЕТ, ссылаясь на документы служебного расследования, проведенного в 2015 году.

В их подготовке принимало участие руководство Министерства энергетики и угольной промышленности. Назначенное по распоряжению тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка расследование остановило реализацию плана и выявило в деятельности должностных лиц признаки государственной измены, финансирования терроризма, подделки документов, злоупотребления служебным положением и других преступлений, отмечает издание.

Служебное расследование установило, что подписание контракта Украиной означало фактическое признание Крыма территорией РФ из-за признания правосубъектности созданного оккупантами предприятия. В тексте контракта упоминалась такая административная единица как “Крымский федеральный округ”.

По результатам служебного расследования, Яценюк требовал увольнения тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

Материалы расследования были направлены в генеральную прокуратуру, тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин сообщил об открытии уголовного производства, об этом свидетельствует документ, которым владеет Цензор.НЕТ. Однако несмотря на установление признаков государственной измены неизвестно ни о каких результатах расследования прокуратуры.

25 февраля 2021 года “Цензор.НЕТ” опубликовало аудиозапись якобы разговора Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил нардеп от “Евросолидарности”, тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В СБУ заявили, что изучают эти записи.

Сам Медведчук подтвердил, что в 2014 году обсуждал эти темы с российскими властями и что голос человека на записи похож на его голос, но сказал, что, был ли этот конкретный разговор, “не помнит и утверждать не может”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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