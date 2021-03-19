Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование за последние 27 лет. Их вернут народу, если будут нарушения – Данилов

Украина проведет аудит всех разрешений на пользование недрами, выданных начиная с 1994 года. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 19 марта после заседания СНБО, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы должны привести в соответствие Конституции пользование нашими недрами. Согласно Конституции, недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, при первом – даже приблизительном – аудите оказалось, что у украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет на Виргинских островах или других островных государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение. Принято решение на протяжении короткого промежутка времени провести аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года”, – сказал Данилов.

По его словам, по каждому разрешению будет обнародована публичная информация о том, “где он находится физически, на территории какой громады”, а также о бенефициарах этих разрешений.

“Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут законно возвращаться народу Украины”, – добавил Данилов.

Он рассказал, что в контексте пользования недрами Украины сегодня СНБО решил применить максимально возможные ограничения против 19 компаний. СМИ, а также экс-нардеп Сергей Лещенко писали, что они принадлежат Фуксу. Сам Фукс назвал эту информацию фейком.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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