 

Цена на популярный iPhone 11 снизилась до рекордных значений

19.03.2021, 21:50, Разное
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Цена на самый популярный в РФ iPhone 11 снизилась до рекордных значений с самого старта продаж. Сейчас приобрести устройство у дилера можно всего за 55 тыс. рублей.
За эту стоимость покупатель получает само устройство с 64 Гб собственной памяти, но, при необходимости, можно ещё больше снизить цену. Для этого можно использовать магазины партнёров, имеющие в своём распоряжении нужную модель. В этом случае цена падает до 50 тыс. рублей, а на старте продаж в 2019 году устройство продавалось минимум 10 тыс. дороже. При этом, как и после дебюта на российском цифровом рынке, iPhone 11 продолжает удерживать львиную долю популярности. По итогам 2020 года он стал самым продаваемым телефоном Apple. Отчасти из-за его небывалого спроса, и из-за нестабильной ситуации в стране, цена на устройство падает не так быстро, как планировали аналитики.

iPhone 11 оснащён 6,1-дюймовым экраном с IPS-матрицей. За быстродействие отвечает фирменный процессор A13, который работает в паре с 4 Гб ОЗУ. Как и с другими моделями, покупатель сам выбирает объём накопителя среди доступных: 64, 128 и 258 Гб, доплачивая в зависимости от выбора. Двойная основная камера с разрешением 12 Мп, а среди дополнительных модулей имеется NFC. Телефон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 18 Ватт.



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