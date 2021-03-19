 

Начато тестирование еще одного крупного обновления Windows 10

19.03.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщает разработчик, предприятия уже могут скачать еще одно крупное обновление операционки Windows 10. Речь идет о версии ОС 21Н1, напоминают эксперты.

Компания Microsoft открыла доступ к предварительному патчу для юридических лиц, чтобы те смогли проверить функционал ПО после внесенных изменений. По сути, это накопительные усовершенствования и исправление замеченных недочетов в 20Н2, история которой тянется еще с 2004 года.

Из данной версии исчезнет устаревший браузер Edge Legacy. Зато появится возможность использовать несколько камер Windows Hello, выбрав по умолчанию одно из внешних устройств. Кроме того, улучшены инструменты управления операционной системой. В частности, изменения касаются Application Guard.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Онлайн-клубы на самоизоляции посещают 55 тыс. московских пенсионеров

24.02 / Тихановская: Белорусы – гордый народ, но они забыли об этом

15.03 / Правительство Ставрополья отправлено в отставку

19.10 / В Испании изолируют регион с населением 650 тыс. человек

05.07 / У вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии выявлен коронавирус

19.09 / “Недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать”. Навальный рассказал о восстановлении после отравления

24.09 / Разработчик «Новичка» заподозрил окружение Навального в отравлении блогера

09.11 / В Волгоград прибыл «Поезд Победы»

15.12 / В РФ представлена мини-версия смарт-часов Amazfit GTS 2 mini

11.12 / Sky News – Джонсон и фон дер Ляйен не нашли выход из тупика на переговорах по брекситу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска