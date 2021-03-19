Начато тестирование еще одного крупного обновления Windows 10

Как сообщает разработчик, предприятия уже могут скачать еще одно крупное обновление операционки Windows 10. Речь идет о версии ОС 21Н1, напоминают эксперты.

Компания Microsoft открыла доступ к предварительному патчу для юридических лиц, чтобы те смогли проверить функционал ПО после внесенных изменений. По сути, это накопительные усовершенствования и исправление замеченных недочетов в 20Н2, история которой тянется еще с 2004 года.

Из данной версии исчезнет устаревший браузер Edge Legacy. Зато появится возможность использовать несколько камер Windows Hello, выбрав по умолчанию одно из внешних устройств. Кроме того, улучшены инструменты управления операционной системой. В частности, изменения касаются Application Guard.