Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе

Москва продолжает переговоры со странами Запада по сохранению Договора об открытом небе, сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Контакты идут. Мы дали четко понять американским партнерам, что время остается, и они могут принять свое решение, европейцы могут принять решение и возвратиться в Договор», – передает слова Гаврилова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что РФ готова к конструктивным переговорам с США по этому вопросу, однако времени останется очень немного.

15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года.