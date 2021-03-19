 

Конфискованные в нарколаборатории во Франции вещдоки оказались мешками со сладостями

19.03.2021, 21:44, Новости дня
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Французская полиция объявила о конфискации крупной партии экстази в ходе спецоперации под Парижем, но при экспертизе выяснилось, что это перетертые сладости, сообщило агентство France- Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно первоначальному сообщению префектуры столичной полиции, опубликованному в среду, операция проводилась в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн, которая, по данным следствия, снабжала синтетическими наркотиками организаторов нелегальных вечеринок. В Twitter ведомства были опубликованы также две фотографии с мешком розового порошка и пакетами с прессованными гранулами такого же цвета. Стоимость конфискованного, по оценке правоохранительных органов, составила 1 млн евро, передает ТАСС.

Однако результаты токсикологического анализа показали полное отсутствие каких-либо наркотических веществ или ядов. Источник France- Presse сообщил, что конфискованный розовый порошок, из которого прессовали таблетки, был, скорее всего, получен путем «измельчения клубничных мармеладок». Парижская полиция пока не прокомментировала данную информацию.

Ранее более тысячи упаковок из-под чая, в которых была марихуана, изъяты в Подмосковье, злоумышленник арестован.



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