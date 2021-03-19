Мнение: Вычисление незаконных призывов по IP, цифровизация выгула собак и обезьяньи инвестиции

1. Российская полиция осваивает новые технологии. Теперь за призывы выйти на незаконный митинг нахлобучивают в стиле киберпанк, как в книгах Рэя Бредбери. Нарушитель размещает призыв в сети, полицейские смотрят айпишники тех, кто прочёл этот призыв. Потом пробивают их телефоны и проверяют геолокацию: смотрят, были ли эти люди на незаконном митинге. Если были, у полицейских есть конкретные материалы для прокуратуры: такие-то лица прочли призыв господина Визгунова (вот айпишники), после чего последовали этому призыву и вышли на митинг (вот данные геолокации).

Читайте предпоследний абзац скана по ссылке:

https://www.facebook.com/eugene.peskin/posts/3984848021574086

2. Читатели пишут:

Цифровизация в Европе пробралась везде. Вот пример, про который бывшая коллега из Валенсии написала. Учёт собачьего дерьма и штрафы за неубранное. 150 евро с каждой какашки. ДНК всех собак занесены в базу. Найденное отправляют в лабораторию, потом хозяину — квитанцию.

Русский источник:

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2304344.html?thread=161087064#t161087064

Пруф из местного источника:

https://cadenaser.com/emisora/2021/03/03/radio_valencia/1614770601_997480.html

3. Инвесторы-профаны с Реддита, по крайней-мере, не лишены чувства самоиронии:

https://lenta.ru/news/2021/03/18/gorill/

Инвесторы-любители с американского портала Reddit переключились на обезьян и пожертвовали 300 тысяч долларов фонду по спасению горилл имени американского приматолога и популяризатора охраны дикой природы Дайан Фосси. На сайте фонда опубликован девиз Wall Street Bets: Apes together strong («Обезьяны вместе сильней»).

Сами непрофессиональные трейдеры из сообщества WallStreetBets в шутку сравнивают себя с обезьянами, которые наобум жмут на кнопки и скупают ценные бумаги. Деньги пойдут на программы по отслеживанию и изучению диких горилл и их мест обитания.

В январе Wall Street Bets начали массово скупать акции сети игровых магазинов GameStop и других недооцененных, по их мнению, компаний, чтобы проучить инвесторов, которые шортили акции компании. В частности, акции Gamestop они сумели разогнать более чем на 880 процентов. В середине февраля трейдеры заинтересовались компаниями, которые занимаются производством и продажей каннабиса. В результате акции одного из крупнейших игроков рынка, Tilray, выросли 10 февраля на 51 процент.