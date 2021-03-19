Немецкий археогенетик: “Никакого русского генома не существует”

Какова генетическая история заселения России? Какой след в ДНК европейцев оставили обитатели русских степей? Когда древние жители Байкала стали индейцами в Америке? Интервью DW.

18.03.2021 Автор Андрей Гурков

Йоханнес Краузе (Johannes Krause) – ведущий немецкий представитель молодой науки, которую называют археогенетика или палеогенетика. Он занимается изучением истории человечества и жизни на Земле на основе анализа генетического материала – ДНК. В 2010 году он стал профессором архео- и палеогенетики в Университете Тюбингена, в 2014 году был первым директором созданного при его участии в Йене Института истории человечества имени Макса Планка (Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte), входящего в сеть научно-исследовательских организаций Общества Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft). С июня 2020 года 39-летний ученый возглавляет отделы археогенетики как в Йене, так и в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге. На русском языке в прошлом году вышла книга “Путешествие наших генов. История о нас и наших предках”, написанная Йоханнесом Краузе в соавторстве с журналистом Томасом Траппе.

Deutsche Welle: Ученые отдела археогенетики Института истории человечества в Йене опубликовали в мае 2020 года исследование о взаимосвязи древних жителей Байкала и индейцев Америки, проведенное под вашим руководством. Что именно удалось установить?

Йоханнес Краузе: Доисторическую Америку заселяли из северо-восточной части сегодняшней РФ через Берингов пролив и Аляску. Это уже доказано. В том числе благодаря геному американских индейцев, который представляет собой очень специфическое сочетание генов из Восточной Азии, сегодняшнего Китая, и северной части Евразии. Такого сочетания 50:50 в самой Евразии больше нет, популяция вымерла, но оно есть у индейцев.

И оно имеется в ДНК, которую мы получили из зуба жившего 15 000 лет назад индивида, найденного при раскопках в районе Байкала. Это доказывает, что предки индейцев Северной и Южной Америки проживали намного раньше и на куда более обширной территории северо-восточной России, как минимум на 3 тысячи километров южнее, чем до сих пор считалось.

– Все еще как-то непривычно слышать, что доисторического человека изучают не только археологи, палеонтологи и антропологи, но и генетики. На каких именно задачах сосредотачивается сейчас молодая наука археогенетика?

Профессор археогенетики Йоханнес Краузе

– Эта наука сосредотачивается на определенном историческом отрезке времени: от 100 000 до 1000-2000 лет назад. Уходить слишком далеко в прошлое археогенетики не могут: не сохранились пробы ДНК. А чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше письменных свидетельств. Но вот в изучении данного периода археогенетика произвела подлинную революцию. Мы узнали очень много нового о происхождении и миграции различных популяций. И РФ занимает в этих исследованиях центральное место.

– Почему?

– Во-первых, потому что очень многое в истории первобытного человека происходило на огромной территории России, она ведь занимает половину Евразии. Во-вторых, потому что в РФ благодаря холодному климату куда более благоприятные условия для сохранения костей с генетическим материалом, чем, скажем, в Индии, Южном Китае или на Аравийском полуострове.

К тому же в РФ с советских времен – превосходная археологическая наука, и мы здесь, в Германии, давно и очень тесно сотрудничаем со специалистами различных профилей в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ставрополе, по сути дела по всей России. Поэтому у нас столь много знаний об этом регионе.

– Какие именно новые знания о жизни первобытного человека на территории сегодняшней РФ удалось получить с помощью генетических исследований?

– Мы многое узнали, например, о миграции древних обитателей южнорусских степей, представителей очень успешной Ямной культуры. Около 5000 лет назад эти мобильные кочевники-скотоводы со своими технологиями – у них были колеса и телеги, это известно по раскопкам погребальных курганов – начинают двигаться как на восток, так и на запад. Они доходят до Алтая, и там возникает Афанасьевская культура, которая генетически практически идентична Ямной культуре.

Одновременно гены с сегодняшней российской территории распространяются по всей Европе и смешиваются с генами местных жителей, это движение за последние пять лет удалось очень хорошо изучить, поскольку у нас множество данных – не менее двух тысяч проб ДНК из самых разных мест.

– К каким же выводам пришли археогенетики?

– В разных точках Европы у людей оказалась разная доля этих “степных генов”. В восточной части Балтии она самая высокая, в Средиземноморье – самая низкая, на острове Сардиния, к примеру, их вообще не было. Происходила ведь не прямая миграция, как в наши дни, шел растянувшийся примерно на 500 лет процесс, в ходе которого повсюду возникали смешанные популяции.

Скажем, та группа, которая около 4500 лет назад пришла на Британские острова, по пути “из России” успела смешаться с населением сначала в Восточной Европе, затем “в Германии”, а потом еще и “в Голландии”. При этом мы видим, что Y-хромосомы, мужские гены, сильнее меняются, чем женские. Похоже, пришедшие из степей мужчины были особенно успешными по сравнению с местными мужчинами, именно они обеспечивали основные генетические изменения.

– Так что же получается: с территории сегодняшней РФ заселяли и Америку, и Европу?

– Да, но только до движения степных кочевников на запад, примерно 7500 лет назад, территорию сегодняшней РФ тремя потоками, через Кавказ, Центральную Азию и Китай, стали заселять с юга земледельцы и скотоводы, которые затем перемешивались с местными охотниками и собирателями. Так, ДНК представителей Майкопской культуры, зародившейся раньше Ямной культуры, наполовину состоит из генов тех, кто мигрировал из северной части сегодняшнего Ирана.

Их предки, в свою очередь, были родом с Ближнего Востока, из сегодняшних Сирии и Ирака, где найдены старейшие следы земледелия и скотоводства. А в арабский регион современный человек пришел из Африки, именно она была исходной точкой всемирной экспансии Homo sapiens.

– Выходит, каждый из нас, жителей современной Евразии, имеет и “африканские”, и “ближневосточные”, и “степные” гены?

– Скажу больше: во всех нас еще и 2 процента от неандертальцев, хотя это вообще другой, вымерший вида человека.

– В РФ сейчас растет интерес к генетике, в том числе на государственном уровне, и много пишут о русском геноме. Как его можно охарактеризовать с точки зрения археогенетики?

– Никакого типично русского генома не существует. Жители РФ обладают почти всем генетическим разнообразием, встречающимся сегодня за пределами Африки. Это такое же попурри, как и в Европе. В последние 5000 лет РФ была одним из самых динамичных регионов планеты с генетической точки зрения. Проходящий по ее огромной территории степной пояс, соединяющий Восточную Европу с Азией, был своего рода автобаном, по которому очень часто перемещались мобильные группы, будь то скифы, гунны, авары, монголы. Все это вело к широкомасштабному генетическому обмену.

Существенные генетические сдвиги произошли и в новейшей истории России. В 20-м веке – в 30-е, 40-е, 50-е годы, да и потом, в 60-е и вплоть до 90-х годов – на ее территории наблюдалась особенно сильная мобильность, если выражаться политически нейтрально. Все это очень изменило местное население. Так что в сегодняшней РФ нет четких генетических границ, их вообще нет на карте мира. Все перемешано. Никаких генетических отличий жителей РФ от других обитателей Евразии не зафиксировано.