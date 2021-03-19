 

Молдова получила партию вакцин Pfizer

19.03.2021, 21:02, Новости дня
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19 марта Молдова получила  24 570 доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом написало издание NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Кристину Стратулат.

По ее словам, это вторая партия вакцины, которую Молдова получила через инициативу COVAX.

Президент Молдовы Майя Санду 19 марта написала в Facebook, что всего к концу марта в страну поступит 46 тыс. доз вакцин через COVAX и 50 тыс. – в качестве донорской помощи Румынии.

“Еще раз благодарим доноров COVAX и Румынию за поддержку и солидарность в это непростое для всех время”, – написала Санду.

https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/1545443905664223

Вакцинация от корнавируса в Молдове началась 2 марта. На тот момент страна получила около 20 тыс. доз вакцины производства AstraZeneca. Согласно планам властей страны, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медицинских и социальных работников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Молдове, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии выявлено более 210 тыс. случаев COVID-19, умерло 4472 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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