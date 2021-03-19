В Украине можно будет растаможить автомобиль через “Дію”. Стоимость снизится на 30%

Растаможивание автомобилей в Украине станет доступно через портал государственных услуг “Дія”. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам заседания Национального совета реформ.

На заседании сообщили, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. машин.

“В связи с различными манипуляциями на руках взяточников оседает примерно $150 млн, а потери бюджета достигают $300–400 млн. Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям”, – говорится в сообщении.

В течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей снизят на 30%, сообщили в пресс-службе главы государства.

В июне прошлого года группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину. В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Ожидается, что в 2021 году в приложении появится возможность получения цифровой подписи, изменения места регистрации онлайн, автоматической регистрации бизнеса и электронный больничный.

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