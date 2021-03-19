 

Украина вводит санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами – Данилов

19.03.2021, 21:02, Новости дня
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Совет национальной безопасности и обороны 19 марта принял решение ввести санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра. Об этом секретарь национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал на брифинге после заседания, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Принято решение относительно санкций в контексте недропользования относительно компаний: “Геоконнект”, “Глобал Геоинвест”, “Транссетгео”, “Геопост”, “Геовертикаль”, “Геотаргет”, “Надрапрайд”, “Геофорс”, “Геостенс”, “Надравестгруп”, “Бэст ойл компании”, “Надрапростір”, “Инфогеотренд”, “Эйджин марка, “Экогазальянс”, “Эпивал энерджи”, “Юнолит Ойл”, “Профиннафт”, “Бэстгеотек”. Относительно этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны”, – заявил он. 

По данным ZN.UA, эти компании принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу. Также об этом пишет в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко. 

Фукс родился в Харькове, долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. В 2017 году он сообщил журналистам, что активов в РФ он уже не имеет и отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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