 

ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca

19.03.2021, 21:02, Новости дня
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В Европе с начала вакцинации от коронавируса было введено более 20 млн доз препатара AstraZeneca, в Индии – более 27 млн доз Covishield. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба ВОЗ.

Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин 16 и 19 марта рассмотрел информацию о случаях возникновения тромбозов после вакцинации вакциной AstraZeneca. 

“На основе тщательного научного анализа доступной информации подкомитет пришел к выводу, что вакцина AstraZeneca (Covishield) по-прежнему имеет положительный профиль соотношения польза-риск и обладает огромным потенциалом для предотвращения инфекций и снижения смертности во всем мире”, – отметили в сообщении.

По данным ВОЗ, зарегистрированная частота возникновения тромбоэмболических состояний после вакцинации от COVID-19 соответствует ожидаемому количеству. 

“Оба состояния возникают естественным образом и нередки. Также они возникают в результате COVID-19. Наблюдаемые показатели для таких событий оказались ниже ожидаемых”, – подчеркнули в отчете.

В ВОЗ называют случаи осложнений, из-за которых ряд стран приостановили использование препарата AstraZeneca, единичными. У экспертов ВОЗ нет уверенности, что зафиксированные в Европе тромбоэмболические явления после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, были вызваны прививкой.

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 17 марта также сделали во Всемирной организации здравоохранения, а 18 марта – в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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