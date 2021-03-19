В Украине при Минкульте создадут Центр информационной безопасности. Уже есть начальник

В Украине при Министерстве культуры и информационной политики появится Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, он будет бороться с информационными угрозами. Об этом говорится на сайте ведомства 19 марта.

Центр при Минкульте возглавит советник по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины Любовь Цыбульская.

“Я хочу … помочь государству со стратегическими коммуникациями – четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинской, но и международной общественности об агрессии России и работу над усилением санкций против агрессора”, – подчеркнула Цибульская.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности будет работать в постоянной коммуникации с Центром противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), отметил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в конце марта Минкульт представит концепцию и план работы Центра.

Запуск работы Центра противодействия дезинформации в феврале анонсировал Ткаченко. Среди основных задач центра он называл выявление дезинформации, реагирование на нее и противодействие, а также просветительство и повышение медиаграмотности граждан Украины. Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта заявлял, что Центр противодействия дезинформации на базе СНБО “не будет политическим”, но в то же время президент Украины Владимир Зеленский “будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью”.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Центр противодействия дезинформации начнет работу 16 марта.

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