Запись информации от руки позволяет лучше запоминать материал

Учёные из Токийского университета установили, что запись информации от руки позволяет лучше запоминать изученный материал. Этот метод обошёл по своей продуктивности работу на планшете и смартфоне.

Исследователи выбрали для эксперимента 48 студентов в возрасте от 18 до 29 лет. Всех разделили на три группы и вручили необходимые устройства. Одна из групп учащихся получила в своё пользование планшет, а другая смартфон. Третьей же предоставили в пользование только бумажный блокнот и ручку. Всем изложили учебный план на два месяца. Уже на этом этапе появились первые отличия, ведь для записи необходимых и важных данных написание от руки требовало гораздо меньше времени. В среднем участники с блокнотами справились за 11 минут. Для планшета время составило 14 минут, а смартфоны оказались менее продуктивными – 16 минут.

Перед вторым этапом учёные сделали часовой перерыв. После него всех попросили отвечать на вопросы по записанной теме. Самые простые из них давались легче всего тем, кто записывал информацию от руки. Они гораздо быстрее отвечали и давали больше верных ответов. При этом, во время углублённого изучения тем, разница отсутствовала. Это подтверждает и изучение мозга респондентов с помощью МРТ. Запись ручкой на бумаге действительно помогает лучше запомнить простую информацию и активирует как раз зоны, ответственные за память. Именно поэтому эксперты считают, что для школьников важно работать с бумагой и ручкой для записи материала.

Источник: 3dnews.ru