Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить диапазон 300-400 МГц для интернета вещей

В данном случае речь идет об обеспечении работы интернета вещей или так называемой узкополосной связи. Как сообщили в Госкомиссии по радиочастотам РФ, в ближайшем будущем разработчики могут использовать диапазон от 300 до 400 МГЦ, чтобы обеспечить связь с устройствами, которые в силу ряда причин не могут использовать общедоступное покрытие.

Например, речь идет о приборах и устройствах, размещенных в тоннелях или глубоких подвалах, поясняют специалисты.

Пока еще в РФ не выпускали оборудование, предназначенное для работы в указанном диапазоне. Но это не проблема. Главное, чтобы частоты были доступны для разработчиков. А техника и технологии появятся очень скоро, утверждают эксперты.