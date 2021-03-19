 

ASUS выпустит мини-версию смартфона ZenFone 8

19.03.2021, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После недавней презентации новой линейки игровых мобильных устройств ROG Phone 5 инженеры из компании Asus вплотную взялись за разработку очередных версий флагманских смартфонов. Об этом в сети сообщают инсайдеры.

Среди прочих моделей, на рынок выйдет версия мини для Asus ZenFone 8, утверждает источник. Речь идет об уменьшенном варианте нового флагмана, в котором будет установлен экран с диагональю 5,9 дюйма.

Картинка на нем должна отображаться с разрешением 1080 на 2400 пикселей при частоте обновления кадров 120 Гц. В центре конструкции устройства также установят процессор Snapdragon 888. Полноценная версия смартфона из данной линейки получит экран с диагональю 6,67 дюйма, уточняют инсайдеры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Израиль решил купить у США дополнительную эскадрилью F-35

05.11 / Сосед инициатора драки в Волгограде из-за ссоры в чате рассказал об угрозах

30.12 / В Николаевской области маршрутка с пассажирами упала в бассейн частного двора

18.12 / Кремль ответил на вопрос о «слежке» за Навальным

06.10 / Contra Magazin – Германия играет в милитаризм, но на самом деле находится у США под колпаком

29.09 / “Никогда снова”. Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

01.09 / Посол РФ вызван в МИД Дании

22.01 / Видео: В США сменилась власть: главное

11.01 / Генсек ООН сравнил ситуацию в мире с 1945 годом

16.01 / Apple разрабатывает новую технологию охлаждения для iPhone 13

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска