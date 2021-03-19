ASUS выпустит мини-версию смартфона ZenFone 8

После недавней презентации новой линейки игровых мобильных устройств ROG Phone 5 инженеры из компании Asus вплотную взялись за разработку очередных версий флагманских смартфонов. Об этом в сети сообщают инсайдеры.

Среди прочих моделей, на рынок выйдет версия мини для Asus ZenFone 8, утверждает источник. Речь идет об уменьшенном варианте нового флагмана, в котором будет установлен экран с диагональю 5,9 дюйма.

Картинка на нем должна отображаться с разрешением 1080 на 2400 пикселей при частоте обновления кадров 120 Гц. В центре конструкции устройства также установят процессор Snapdragon 888. Полноценная версия смартфона из данной линейки получит экран с диагональю 6,67 дюйма, уточняют инсайдеры.