 

Запуск новой операционной системы Windows 10X откладывается

19.03.2021, 20:58, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, в Microsoft решили задержать выпуск новой операционной системы Windows 10X. Теперь специалисты утверждают, что ее нужно ожидать не ранее второй половины текущего года.

 Эксперты полагают, что Windows 10X станет существенно улучшенной версией уже известной «десятки». Однако, учитывая многочисленный проколы при выпуске обновлений к популярной операционной системе, разработчик решил потрудиться над новым продуктом как можно тщательнее.

Ранее источники в Microsoft сообщали, что новый продукт выйдет на рынок не позднее середины 2021 года. Известно, что Windows 10X будет предназначена, в основном, для установки на недорогие популярные компьютеры.



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