 

Тройное падение Байдена на трапе сняли на видео

19.03.2021, 20:56, Разное
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В Сети опубликовали видео, снятое журналистами из пула президента США. На записи видно, как Джо Байден пытается подняться по трапу в самолет, однако трижды спотыкается и теряет равновесие. Тем не менее, политику удалось благополучно добраться до безопасного места.

В Белом доме причиной инцидента назвали сильный ветер. Однако сетевых остряков такое объяснение не успокоило, а наоборот – лишь раззадорило. Комментаторы принялись иронизировать о хрупкости американской политической системы, которую может легко опрокинуть даже легкий ветерок.

Байден упал, поднимаясь по трапу в президентский самолет. В Белом доме уже заявили, что это произошло из-за сильного ветра pic.twitter.com/ch3nCfjH0b

— НТВ (@ntvru) March 19, 2021

Впрочем, главный мотив для шуток крылся в поиске других причин, вызвавших падения Джо Байдена. Речь идет о политических конкурентах президента США как внутри страны, так и за пределами страны. Например, некоторые предложили американским СМИ по уже устоявшейся привычке поискать в произошедшем “русский след”.

очень извините pic.twitter.com/23mgdGwCoB

— твиттер закладками (@dead_as_history) March 19, 2021

Кроме того, комментаторы предположили, что увидев падение президента США прилив оптимизма испытала вице-президент страны Камала Харрис, которая автоматически возглавит Белый дом в том случае, если с предыдущим хозяином Белого дома что-то случится.



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