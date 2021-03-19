Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно

В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

На данный момент неясно, будет ли ЕС закупать этот российский препарат, но если Еврокомиссия не станет заказывать вакцину, то Германия может сделать это сама, сказала Меркель, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.

Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.