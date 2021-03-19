 

ЧФ сообщил о слежении за американским крейсером «Монтерей» в Черном море

19.03.2021, 20:54, Новости дня
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Крейсер ВМС США «Монтерей» зашел в пятницу в акваторию Черного моря, его действия отслеживаются силами Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера «Монтерей» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года», – передает РИА «Новости» сообщение центра управления.

Ранее испанский фрегат Mendez Nunez зашел в Черное море. Корабль НАТО взяли на сопровождение силы Черноморского флота.

Напомним, во вторник ВМС Украины провели учения в Черном море совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО. Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.



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