Мнение: Россия – либеральная страна

Сегодня в Евросоюзе объявили долгожданную третью волну коронавируса, собираются снова усиливать ограничения (хотя, казалось бы, куда уж больше – и так уже год, как дураки, в карантинах сидят). А в России в это время беспечный народ, кажется, вообще уже постепенно забывает о “чудовищном ковиде”, в метро не протолкнуться. Можно ли говорить о “русском чуде”? И какова цена этого чуда?

“Ясен предо мной

Конечный смысл всей мудрости земной;

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой!”

Гете, между прочим. “Фауст”. Тот самый, который, по мнению тов. Сталина (большого учоного), послабее, чем “Старуха Изергиль” тов. Горького. Вообще “либерализм”, если смотреть в корень (корень слова) – от слова “свобода”, то есть свобода признается высшей ценностью. Высшей – в том смысле, что “свобода” как ценность оказывается ценнее самой жизни.

В этом смысле Россия сегодня – самая либеральная страна в мире. Пусть даже она и расплачивается за это самой высокой (выше, чем в США) смертностью в 2020 году. России не привыкать: эта “самая высокая смертность” все равно оказывается ниже, чем у нас же в РФ всего каких-то 15 лет назад – в 2005 году. Про 90-е уж и вообще не говорим.

“Так лучше, чем от водки и от простуд” – пел Высоцкий, и оказался, как всегда, пророком.

Так действительно лучше.