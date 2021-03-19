 

Мнение: Россия – либеральная страна

19.03.2021, 20:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня в Евросоюзе объявили долгожданную третью волну коронавируса, собираются снова усиливать ограничения (хотя, казалось бы, куда уж больше – и так уже год, как дураки, в карантинах сидят). А в России в это время беспечный народ, кажется, вообще уже постепенно забывает о “чудовищном ковиде”, в метро не протолкнуться. Можно ли говорить о “русском чуде”? И какова цена этого чуда?

“Ясен предо мной
Конечный смысл всей мудрости земной;
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!”

Гете, между прочим. “Фауст”. Тот самый, который, по мнению тов. Сталина (большого учоного), послабее, чем “Старуха Изергиль” тов. Горького. Вообще “либерализм”, если смотреть в корень (корень слова) – от слова “свобода”, то есть свобода признается высшей ценностью. Высшей – в том смысле, что “свобода” как ценность оказывается ценнее самой жизни.

В этом смысле Россия сегодня – самая либеральная страна в мире. Пусть даже она и расплачивается за это самой высокой (выше, чем в США) смертностью в 2020 году. России не привыкать: эта “самая высокая смертность” все равно оказывается ниже, чем у нас же в РФ всего каких-то 15 лет назад – в 2005 году. Про 90-е уж и вообще не говорим.

“Так лучше, чем от водки и от простуд” – пел Высоцкий, и оказался, как всегда, пророком.

Так действительно лучше.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Мнение: Хочу в Сирию

16.02 / Рэпер DONI впервые рассказал поклонникам, как погибла его возлюбленная

28.02 / «Он делал всё возможное, чтобы найти ее, но так и не вышло»: Леонтьев рассказал о том, что у Мягкова перед смертью угнали машину

22.02 / Медведев призвал ввести ограничения по росту для чиновников и простых россиян

14.10 / Скандалы: Новые приключения красной тапочки

05.02 / Sohu: Российская «Варшавянка» стала лидером среди неядерных подлодок в мире

28.10 / Скандалы: По-нашему, по-виргински

30.09 / “Жесткое, мужское кино”: пользователи сети рекомендуют фильм “Шугалей-2”

04.12 / Мнение: Партнерства и разломы

27.07 / Предательская шифровка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска