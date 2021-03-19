«Отряды Путина» назвали Байдена старым маразматиком

Всероссийская патриотическая организация «Отряды Путина» выступила с осуждением президента США Джо Байдена из-за его слов в адрес Владимира Путина. Активисты движения записали видеообращение, в котором резко раскритиковали американского лидера.

«Послушай, ты…как там тебя? Дональд или Джо!? Посмотри на себя! Какая тебе политика?! Ты же старый маразматик, который не помнит даже собственного имени. Мы предупреждаем тебя, Барак, не шути с нами. Если ты еще раз скажешь что-то плохое про нашего замечательного президента Владимира Владимировича Путина, то мы не будем это терпеть. Ты понял? Мы приедем в Вашингтон и отшлепаем тебя как следует. Это ваши солдаты ежедневно входят в Ирак, Украину и Крым, а потом гадят в наших подъездах. Мы устали от этой разрухи и беспредела. У тебя же есть внуки! Так иди и занимайся своими детьми!», — говорится в обращении «Отрядов Путина».

«Отряды Путина» пообещали провести в ближайшие выходные митинги в поддержку Владимира Путина. После окончания мероприятия участники движения проведут сбор подписей за отставку Джо Байдена с поста президента.

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