Мнение: Письмо: “Как быть парням в условиях кенсилинга?”

Как женщины жалуются на мужчин, так и мужчины жалуются на женщин и тоже пишут об этом письма.

Со стороны мужчин такие жалобы – косяк и слив намного больше.

Женщинам опираться на мужское плечо – относительно нормальная практика. Относительно – это значит, что не надо висеть на мужском плече или забираться с плеча на шею, но немного опираться на мужчин можно.

Вот это то женское право, которого нет у мужчин. У женщин в отношениях с мужчинами больше прав и это – гендерная справедливость.

Гендерная справедливость отличается от общечеловеческой гендерным коэффициентом. Все то же самое, плюс гендерный коэффициент. Это значит, что люди в близком кругу делят все поровну или по старшинству (еще один коэффициент), но женщины из общего котла получают немного больше по сравнению с мужчинами.

Мужчины традиционно оберегают женщин, в основном ради детей, но не только. Поэтому женщины имеют разнообразные льготы и бонусы, и на уровне этикета и на уровне быта. Тяжелая работа – мужчинам, опасности и риски – мужчинам, и так далее.

Если мужчина отказывается от этого правила, на уровне этикета и быта, если он игнорирует гендерный коэффициент, он объявляет себя вне мужского гендера. Он позиционирует себя как агендерного человека, без гендера. Трансгендеры гендер не отрицают, они пытаются его сменить, присвоить себе чужой гендер, отказавшись от своего, а отрицают гендер агендеры.

Такой мужчина как бы заявляет, что его первичные и вторичные половые признаки не делают его отличным от женщин, это просто физиологические особенности, которые никак не должны влиять на его поведение и его роль в отношениях с женщинами, ни малейшим образом.

Что теряет такой мужчина?

Очень многое.

Он теряет весь сексапил, он теряет границы в ресурсе любви, в ресурсе семьи, в ресурсе дружбы.

Его имидж теряет самую важную характеристику. Даже если радикальный Д-тип будет строить радикальный С-имидж, он не потеряет столько, как человек, который в своем позиционировании будет игнорировать гендерную разницу. Бывает, что мужчины на словах отрицают, а сами этого придерживаются в поведении и имидже, это другая история. А вот если по-настоящему игнорировать гендерную разницу, из имиджа исчезнет не только сексапил, но и гармония, и логика.

Жалобы мужчины на женщин – это не просто внешний локус как в случае жалоб женщины на мужчин, это куда больший внешний локус плюс отказ от мужской роли в отношениях. Если ваша роль мужская, вы не можете жаловаться на женщину, вы не можете плакать и ныть, вы не можете просить эмоциональной опеки. Сама по себе мужская роль в отношениях – это и есть отсутствие жалоб. Опираться на женское плечо нельзя, нельзя категорически, отказывать женщине в опоре тоже не желательно.

Какими бы ни были обнаглевшими, потерявшими берега женщины, в границах мужчины только сдержанный ответ, без встречных истерик, слез и обвинений. Иначе он потеряет все свои позиции. Получится, что женщина спровоцировала его, он вышел из границ и потерял все, а женщина часть своего сохранила и осталась в выигрыше. В том случае если мужчина останется в границах и не поддастся провокациям, он не только сохранит свои позиции, но и приумножит их. Сами по себе женские нападки – хороший способ для мужчины увеличить свою территорию и усилить свои позиции. Потом поговорим об этом на примерах.

Это все касается любовных и сексуальных отношений и мужского имиджа. В экономике и политике разницы между мужчинами и женщинами нет и там действуют другие правила, там мужчины не должны уступать женщинам позиции. Однако и там имидж имеет очень большое значение. И если мужчина-политик агрессивно набрасывается на женщину, репутационные потери его будут больше, чем если женщина агрессивно набросится на мужчину. Для нее это будет означать гнев, а для него слабость и неумение держать себя в руках. Он потеряет позиции как политик. Он не должен уступать женщине-оппоненту, но он должен находить такую форму отстаивания своей позиции, чтобы это вписывалось в его мужской имидж.

Нельзя игнорировать свой пол как нельзя игнорировать другие объективные характеристики: возраст, статус, репутацию. Действовать в границах – это значит хорошо видеть свою территорию, а территория определяется вот такими объективными условиями. Что-то вам можно, что-то нельзя, что-то прилично, что-то нет, что-то красиво, что-то наоборот.

Если вы хотите работать над своей фигурой, делать сильной свою персону, вы должны выяснить все характеристики, которые касаются вас, как можно лучше, точней, подробней. Если что-то существенное кажется вам неважным, это корона слепит вам глаза и делает вас уязвимым в этой сфере, помогает вам проигрывать.

Давайте посмотрим внимательно на одно такое мужское письмо, написанное из-под короны равенства.

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Эволюция,

А как быть парням в условиях культуры кенсилинга и презумции вины?

(Кенсилинг касается звездных персон, но наш автор в короне считает, что и его это тоже касается)

Т.е. абсолютно любая история может быть перевернута и фатальна.

Как не стать пескарем? Я просто никогда не встречал такого наплыва истеричных принцесс и доярок. Ну никогда ж такого не было!

(Автор не пишет свой возраст, он вообще ничего не пишет о себе как настоящее Сокровище. Но скорее всего он молодой парнишка, а не старпер, и смешно звучит его воспоминание о том, что было раньше. Истеричные принцессы были всегда и в истеричную принцессу превращается любая плюсующая девушка, кроме нерыбы. Проблема автора точно такая же как и у мужчин раньше: если женщина плюсует, она превращается в злую фурию. Но посмотрите, одновременно он жалуется на доярок. Доярками некоторые женщины становятся, когда парень им нравится. Истеричными принцессами – когда не нравится чем-то или всем. Почему автор смешивает то и другое, понимаете?)

Мне на ум приходит лишь вариант залечь на дно, либо попытать счастье с девушками старше моего (что, конечно, маловероятно).

(Скорее всего автор и так лежит на дне, причем в разных ресурсах, но угрожает воображаемой Маме, что отморозит уши и станет пескарем, если она ему не пошлет хорошую и чуткую девушку. Женщины старше тоже не заждались автора. Разве что какой-нибудь даме с отчаянно тикающими часиками он сгодится. Но нужно иметь в виду, что если женщина вас не любит и использует только ради того, чтобы получить ребенка, она постарается избавиться от вас после. И вы потеряете не только женщину, но и ребенка, что намного неприятней. Друзья, даже в таком коротком письме заметно, как автор портит себе имидж и теряет априори все позиции в отношениях, выступая в роли жалующегося нытика?)