Что приготовить в пост: салат из киноа, цукини и кумквата

На этой неделе начался Великий пост, и в это особенное время практически все рестораны вводят в свое меню специальные, постные блюда, которые понравятся и тем, кто придерживается такого типа питания по религиозным соображениям, и тем, кто отдает ему предпочтение на постоянной основе – веганам, а также тем, кто просто хочет попробовать необычные вкусовые сочетания. Гастрономическое ателье Sartoria Lamberti, например, разработало постное меню, где солируют овощи. Только традиционные картофель, морковь, баклажаны заменили на актуальные батат, артишоки, грибы портобелло и разнообразную капусту.

Так, в меню представлены: карпаччо со шпинатом, имбирным соусом и мелиссой (1500 руб.); жареные артишоки с каперсами и зеленым луком-гриль (1200 руб.); крем-суп с трюфельным маслом (490 руб.); спагетти с соусом “Болоньезе” из оливок (650 руб.); вариация с грибами (660 руб.), в которой пять видов грибов и грибной крем на соевом молоке; пастернак на углях с песто из кориандра, кинзы и кешью (790 руб.). Все это можно уже попробовать в ресторане, а дома его повара предлагают нам приготовить необычный салат по фирменному рецепту.

Ингредиенты:

Киноа 60 г

Кумкваты 12 г

Листья свежего шпината 20 г

Свежий цукини 60 г

Кенийская фасоль 20 г

Миндаль 10 г

Свежая мята несколько листиков

Эстрагон пара веточек

Оливковое масло Extra Virgin две ложки

Тахини 2 ложки

Соль

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

1. Отварить киноа и бланшировать в горячей воде фасоль.

2. Приготовить соус: оливковое масло Extra Virgin соединить с тахини, добавить соль, свежемолотый черный перец.

3. Нарезать цукини на слайсере, обжарить миндаль.

4. Выложить на тарелку киноа и шпинат, затем заправку, кенийскую фасоль и цукини. Украсить мятой, миндалем, кумкватами и эстрагоном.