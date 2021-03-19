Король и королева Бутана отметили первый день рождения младшего сына: новые фото

Король Бутана Джигме Кхесар Вангчук и королева Джецун Пема, которых мировая пресса зовет “Кейт и Уильямом Востока”, часто (по меркам современных монархов) показывают общественности своих сыновей. Но всегда делают это по важным для семьи поводам. Сегодня, 19 марта, родители празднуют первый день рождения их младшего сына Джигме Угьен Вангчук. Имя малыша и его фото были обнародованы 1 июля прошлого года, позже мы увидели его чуть подросшего уже 1 ноября — в День коронации.

В честь дня рождения родители устроили праздничную фотосессию с наследниками во дворцовом саду, где уже вовсю расцвели яблони. Для съемки 30-летняя Джецун выбрала национальное платье нежно-розового цвета, а именинника облачили в наряд синего цвета. Король Бутана и его старший сын предпочли более простые наряды.

Вместе с народом Бутана мы возносим наши молитвы и пожелания вечного счастья и благополучия Его Королевскому Высочеству Гьялси (принцу) Угьен Вангчук,

– гласит поздравление в официальном аккаунте королевы Бутана в Instagram.

Напомним, о второй беременности королевы Бутана стало известно в декабре 2019 года во время масштабных празднований по случаю Национального дня страны. Король Джигме Кхесар Вангчук обратился к подданным с речью, в которой затронул как вопросы об экономических и других успехах Бутана, так и поделился личными новостями, что его супруга ожидает второго ребенка. На свет Джигме Угьен появился в середине марта в стенах резиденции короля — дворца Лигкана. Для монарха это был двойной праздник и особое благословение, так как 19 марта в Бутане отмечают День отца. Мальчик занял второе место в очереди на престол — после своего старшего брата Джигме Намгьел Вангчук, которому сейчас 5 лет.

До свадьбы с Джецун король Бутана считался самым завидным женихом Азии. Правление страной он принял в возрасте 28 лет и мгновенно завоевал любовь подданных. Джецун же — девушка из обычной семьи, считается одной из самых красивых во всем королевстве. Она получила образование сначала в Индии, а затем в Лондоне по специальности международные отношения. Король Бутана и его возлюбленная-простолюдинка поженились 13 октября 2012 года. На их свадьбе было 1500 гостей. И хотя местная религия позволяет многоженство, Джигме отказался от этого и живет лишь с Джецун. В 2017 году у них родился первенец, а в 2020-м — второй сын.