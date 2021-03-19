Мнение: Осознав истинную идеологию красно-черного знамени
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И 16 раз зиганул…
Горсовет города Богодухова в Харьковской области осознал "истинную идеологию красно-черного знамени страны" и принял решение поднимать его 16 раз в год в центральном парке.
Поднимать бандеровский флаг будут в день рождения Бандеры, в день рождения Шухевича, в день смерти Шухевича, в день рождения Коновальца, в день рождения ОУН и другие родные для каждого жителя Богодухова даты.
Красно-черный флаг – официальное знамя ОУН, организации которая активно участвовала в организации этнических чисток, Холокосте, массовых убийствах невинных людей разных национальностей, коллаборации с нацистами и военных преступлениях.
https://www.facebook.com/photo?fbid=4148566855175351&set=a.783668934998510 – цинк
На Украине нет фашизма (с) любой идиот
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Источник: Colonel Cassad
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