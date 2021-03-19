Путин уволил посла РФ в Беларуси
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Президент России Владимир Путин отстранил от должности посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Соответствующий указ российского президента опубликован на сайте Кремля 19 марта.
Документ подписан в день публикации.
“Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь”, – говорится в указе Путина.
Кто возглавит российское посольство в Минске вместо Мезенцева, на данный момент неизвестно.
Мезенцев был назначен послом РФ в Беларуси 30 апреля 2019 года.
9 марта российский РБК опубликовал интервью с Мезенцевым. Тогда он, в частности, заявил, что в РФ не видят необходимости создавать единую армию с Беларусью.
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