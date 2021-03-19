 

Путин уволил посла РФ в Беларуси

19.03.2021, 20:12, Новости дня
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Президент России Владимир Путин отстранил от должности посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева. Соответствующий указ российского президента опубликован на сайте Кремля 19 марта.

Документ подписан в день публикации.

“Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь”, – говорится в указе Путина.

Кто возглавит российское посольство в Минске вместо Мезенцева, на данный момент неизвестно.

Мезенцев был назначен послом РФ в Беларуси 30 апреля 2019 года.

9 марта российский РБК опубликовал интервью с Мезенцевым. Тогда он, в частности, заявил, что в РФ не видят необходимости создавать единую армию с Беларусью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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