“Или уйди, или люби меня”. Каминская презентовала фрагмент первой сольной песни. Видео

Бывшая солистка украинской группы “НеАнгелы”, певица Слава Каминская 19 марта в Instagram разместила фрагмент своего дебютного клипа на первую сольную песню.

Артистка обозначила публикацию хештегом “Я не 911”. Номер службы спасения также указан на заставке ролика. Она не уточнила дату релиза, сообщив, что это произойдет “скоро”.

“Или уйди, или люби меня”, – спела артистка в обнародованном мини-ролике.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”, которая была основана Никитиным в 2006 году.

Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.

По словам Каминской, после ухода из группы она будет петь о любви, мужчинах и отношениях как певица Slava Kaminska.

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