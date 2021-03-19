В метро Киева на время локдауна могут вводить ограничения на вход

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что в столице могут ввести ограничения на вход на станции метрополитена на время усиленного карантина в Киеве. Об этом он заявил 19 марта в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, в общественном транспорте сможет ездить определенное количество пассажиров – должны быть заняты 50% мест.

Бондаренко отметил, что городские власти могут вводить ограничения, чтобы избежать массового скопления людей в вестибюлях, на станциях и в поездах метро.

“Как это ограничение будет работать? Если количество людей слишком большое в утренние или вечерние часы пик, часть дверей в вестибюли станций будет закрываться – и таким образом поток людей будет минимизироваться”, – заявил он.

Накануне городской глава Киева Виталий Кличко заявлял об ужесточении карантинных ограничений в Киеве с 20 марта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. “Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации”, – говорил мэр столицы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции (15 850 – за последние сутки), скончалось 29,5 тыс. пациентов, выздоровело 1,25 млн человек.

В Киеве 18 марта зафиксировано 1210 новых случая COVID-19. На данный момент Киев находится в “красной” карантинной зоне.

Кличко заявил, что сегодня зафиксирован самый высокий уровень госпитализаций пациентов, больных COVID-19, за все время пандемии. Больницы заполнены более чем на 74%.

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