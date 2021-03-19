National Geographic снимет фильмы о полярных медведях с использованием бурых

Американская телекомпания National Geographic заявила о съемках новой серии фильмов о природе. На этот раз объектом картин станут полярные медведи.

Особенностью фильмов станет так называемый природный состав, где вместо белых медведей, коренных обитателей Арктики, будут показаны бурые медведи в тех же условиях.

«Мы должны показать, что разницы между медведями, вне зависимости их окраса – нет. Они все представители одного рода. И мы обязаны избавляться от предрассудков, что на снежных бескрайних льдах могут жить только полярные медведи», – заявил глава американского национального географического общества Джон Фэи.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв назвали решение американских телевизионщиков издевательством над здравым смыслом и девственностью.

«Они бы ещё медведей в цвета радуги раскрасили или сделали трансгендерами. А что удивляться? Я был в одном американском зоопарке, там можно за деньги изнасиловать медведя», – сказал парламентарий.

—