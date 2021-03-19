ДОМ.РФ профинансирует разработку проектов планировки территории центра Саратова

В Саратове назвали победителей Открытого международного конкурса, цель которого была определить лучшие проекты по комплексному развитию территорий в центре города. Подробностями поделились представители ДОМ.РФ.

Организаторы отмечают, что победа досталась обоим финалистам. Ими оказались консорциумы под управлением российской Citymakers, а также зарегистрированной в Нидерландах Karres en Brands. Первому победителю предстоит отвечать за развитие Зеленого острова, выполнять работы по благоустройству острова Покровские пески, еще одним объектом станет мемориальный комплекс «Парк Победы». Второй исполнитель займется территорией аэропорта Саратов и облагораживанием Глебучева оврага, информирует realty.interfax.ru

Прокомментировал итоги конкурса и Виталий Мутко, занимающий пост гендиректора ДОМ.РФ. Он обратил внимание, что крайне важным моментом было принять в учет мнение жителей Саратова. Последних он поблагодарил за их активное участие в процессе голосования. Для ДОМ.РФ первоочередное значение имеет практический результат, поскольку цель в способствовании развитию Саратова и обеспечении комфортных условий для горожан. Фонд будет отвечать за финансовые расходы на подготовку проектов по планировке обозначенных территорий в рамках одержавших поддержку большинства концепций.

Проектированием займутся местные специалисты. Непосредственно процесс переустройства организуют на основе государственно-частного партнерства. Более развернутые переговоры с привлечением инвесторов начнутся уже в 2022 году. Конкурс носил международный формат и был организован в соответствии с соглашением о взаимодействии между правительством области, Фондом ДОМ.РФ, администрацией МО «Город Саратов», поддержка обеспечивалась и со стороны ISOCARP.

ДОМ.РФ занимается не только облагораживанием города. Фонд также занят в разработке стратегии, которая предусматривает пространственное и социально-экономическое развитие Саратовской агломерации, рассчитан план до 2030 года. Итоговый вариант документа должны подготовить к осени, когда стартует третий этап обсуждений.