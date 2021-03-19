 

Медики рассказали о свойствах йогуртов и кисломолочных продуктов снижать высокое кровяное давление

19.03.2021, 20:10, Разное
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Включение в рацион кисломолочных продуктов и некоторых йогуртов способно снизить высокое кровяное давление. К такому выводу пришли эксперты в Центре исследований и разработок пищевых продуктов в Соноре (Мексика).
Согласно результатам исследования, у людей, регулярно потребляющих продукты из ферментированного молока, меньше риск развития гипертонии. Польза живого йогурта состоит в том, что имеющиеся в нем химические вещества регулируют работу здоровых кишечных бактерий, расщепляющих пищу.

Как информирует британское издание Express, в последнее время появилось все больше аргументов в пользу эффективного воздействия микробиоты или кишечных бактерий на развитие высокого артериального давления. Исследователи отметили, что для профилактики гипертонии подходит частое потребление кефира, низкокалорийного йогурта, пахты и кинжёлка (скандинавского кислого молока).

По словам автора работы Белинды Вальехо-Кордова положительное влияние ферментированного молока на микробиоту кишечника было доказано несколькими исследованиями. В некоторых из научных работ была выявлена связь между индуцированным микробным балансом и антигипертензивным эффектом продуктов из ферментированного молока. Свойство снижать кровяное давление приписывалось пептидам ACEI.

В рамках исследования специалисты рассматривали способы, позволяющие управлять кишечником, используя специально разработанные виды молока. Специальный продукт для людей, страдающих гипертонией, будет стоять на полках супермаркетов вместе с другими альтернативными продуктами для здоровья.

Это очень важное решение, поскольку высокое кровяное давление остается актуальной проблемой для многих людей и представляет собой фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертония является одной из главных причин летальных исходов на всей планете. В дальнейшем планируется провести дополнительные исследования с целью определения антигипертензивного эффекта ферментированной продукции.

Источник: www.express.co.uk



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