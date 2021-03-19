Компания AMD представит новую технологию масштабирования изображений

Ранее уже сообщалось о том, что компания AMD намерена в скором времени представить новую технологию масштабирования изображений, которую сам разработчик называет «умной».

Действительно, в программном продукте, который выйдет под названием FidelityFX Super, будет использован искусственный интеллект с машинным обучением. Эту информацию подтвердили в компании.

Разработка нового аппаратного обеспечения ведется в AMD не самостоятельно, а в сотрудничестве с компетентными партнерами. Поставлена главная цель – сделать так, чтобы при масштабировании имеющихся фотоснимков их качество страдало как моно меньше. Судя по имеющейся информации, разработчику это удается. Об этом свидетельствуют первичные тесты.