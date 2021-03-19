 

Назван регион, в котором iPhone работают некорректно

19.03.2021, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вам не удастся настроить будильник, если в своем iPhone вы установили часовой пояс по Бейруту, говорят эксперты. Для смартфона американского производителя это самый проблемный регион.

Разумеется, речь идет вовсе не о физическом присутствии, а всего лишь о настройках, уточняют специалисты. Разработчики называют данную проблему несущественной. Но жители Ливана обижаются.

Самое интересное, что ничего подобного в смартфонах данной марки ранее не замечалось. Проблема появилась только после выхода обновлений iOS 14.4 в начале текущего года. Хуже всего то, что разработчик ПО не очень-то спешить исправить появившуюся ошибку. Хотите настроить будильник по Бейруту? Ничего страшного! Простенькое приложение смартфона при этом закроется, и у вас ничего не выйдет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / “Уралы” и ГАЗы. В Нагорном Карабахе нашли военные грузовики из России

14.10 / Мероприятия по случаю Дня защитника Украины в Киеве прошли без нарушений – полиция

25.06 / Началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

31.08 / Появились фото продвинутого Kia Sonet GT Line с парковки дилера

14.09 / Завершился онлайн-марафон «Ночь выборов»

29.01 / Ректором НАУ выбрали экс-регионала, кума Табачника

17.09 / Эксперт сказал, будет ли космос жить по американским законам

06.11 / Шеф Пентагона Эспер подготовил заявление об отставке

06.02 / В Финляндии введут паспорта вакцинации от COVID-19, привившимся присвоят штрихкоды

12.09 / В Украине второй день подряд более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска