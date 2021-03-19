Назван регион, в котором iPhone работают некорректно

Вам не удастся настроить будильник, если в своем iPhone вы установили часовой пояс по Бейруту, говорят эксперты. Для смартфона американского производителя это самый проблемный регион.

Разумеется, речь идет вовсе не о физическом присутствии, а всего лишь о настройках, уточняют специалисты. Разработчики называют данную проблему несущественной. Но жители Ливана обижаются.

Самое интересное, что ничего подобного в смартфонах данной марки ранее не замечалось. Проблема появилась только после выхода обновлений iOS 14.4 в начале текущего года. Хуже всего то, что разработчик ПО не очень-то спешить исправить появившуюся ошибку. Хотите настроить будильник по Бейруту? Ничего страшного! Простенькое приложение смартфона при этом закроется, и у вас ничего не выйдет.