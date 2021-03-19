Избивших прохожего с ребенком мужчин объявили в розыск

Вечером 17 марта в одном из спальных районов Ставрополя произошел случай, который сильно возмутил российскую общественность. Проезжавший мимо автомобиль обрызгал идущего по тротуару мужчину с ребенком. В ответ на справедливое возмущение из машины вышли двое молодчиков, которые избили несчастного на глазах у его сына.

Следователи установили личности нападавших, передает “Царьград”. В региональном управлении Следственного комитета сообщили о том, что 19-летний Карин Амирханов и 21-летний Магомед Кадиев объявлены в розыск. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям “Хулиганство” и “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”.