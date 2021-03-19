 

Избивших прохожего с ребенком мужчин объявили в розыск

19.03.2021, 20:06, Разное
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Вечером 17 марта в одном из спальных районов Ставрополя произошел случай, который сильно возмутил российскую общественность. Проезжавший мимо автомобиль обрызгал идущего по тротуару мужчину с ребенком. В ответ на справедливое возмущение из машины вышли двое молодчиков, которые избили несчастного на глазах у его сына.

Следователи установили личности нападавших, передает “Царьград”. В региональном управлении Следственного комитета сообщили о том, что 19-летний Карин Амирханов и 21-летний Магомед Кадиев объявлены в розыск. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям “Хулиганство” и “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”.



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