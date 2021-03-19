Эсэсовец Оберлендер попросил прекратить дело о его депортации из Канады

Адвокаты пособника нацистов Гельмута Оберлендера, подозреваемого в РФ в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, попросили прекратить дело о его депортации из Канады, следует из документов федерального суда.

Кроме того, адвокаты Оберландера обвинили федеральных прокуроров Канады в том, что они скрыли конфиденциальные документы из доклада Комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде, известной как Комиссия Жюля Дешена, согласно которому якобы не было найдено явных доказательств участия Оберландера в военных преступлениях или преступлениях против человечества, передает РИА «Новости».

«Утверждается, что это один из редких случаев, когда приостановка дальнейшего разбирательства… имеет основания на постоянной основе. Действия министра (юстиции и генерального прокурора Канады) являются высокомерными, вопиющими и явно несправедливыми», – говорится в документах.

Защита эсэсовца предложила в качестве альтернативы временно приостановить разбирательство пока генерал-губернатор в совете не примет решение о возможности пересмотра лишения Оберлендера гражданства Канады в свете новой информации.

Напомним, в Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в РФ в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны. Представитель ведомства Анна Пейп, рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера отложено как минимум до 19 марта.

В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.

Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.