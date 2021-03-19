 

Сын Трампа сравнил инцидент с его отцом и происшествие с Байденом

19.03.2021, 20:04, Новости дня
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Дональд Трамп-младший сравнил инцидент с действующим президентом США Джо Байденом, который едва не упал при подъеме на самолет, с одним из случаев, произошедшим с его отцом, экс-президентом страны Дональдом Трампом.

«Помню, как пресса накинулась на Трампа за то, что он однажды дотронулся до перил. Байден [на видео] несколько раз упал, но я уверен, что он само здоровье. Неудивительно, что все наши враги набрасываются на него и публично насмехаются над ним», – написал Трамп-младший в своем Twitter.

Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.



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