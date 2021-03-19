Мнение: Письмо: “Превращался в следователя”

На примере этого письма можем обсудить, как проявляется в отношениях гендерная разница.

sanyabee

Здравствуйте уважаемая Эволюция, буду рад попасть на разбор.

Последние пару дней чувствую ревновать и неуверенность в отношениях со своей девушкой.

4 месяца назад я познакомился со своей текущей девушкой, жить вместе начали через месяц. По возвращению в город, после НГ каникул, жить ей было негде, я предложил временно остановиться у меня, до сих пор живем вместе. За это время у нас более менее наладился быт. Недавно признались друг другу в любви.

Примерно в это же время в город вернулся мой друг – А, который живет за границей. А – красивый (объективно красивей меня), умный, веселый и приятный многим человек. При первом знакомстве они нашли общий язык, долго вместе общались. Заметив это я начал вести себя неадекватно, в основном стал более агрессивный по отношению к своей девушке, например перестал проявлять знаки внимания и отвечать на ее. Она это заметила и сказал мне потом что-то в духе – ты вел себя странно, я что-то не так сделала? Осадок после этого у нее остался.

(Он побоялся сказать ей, что ее любезность с его другом задела его, побоялся обсудить эту ситуацию. Хотя это было бы в границах. Почему он побоялся? И почему в границах? Если бы на месте автора была бы женщина и речь шла о любезностях ее мужчины с ее подругой, что было бы в границах? Почему?)

Спустя примерно месяц мы все вместе попали на одно мероприятие. До мероприятия А сказал мне – “твоя девушка очень красивая”. Я ответил – “Да, я знаю”. В результате там повторилась та же история, много их личного общения, обоюдное внимание, появлялись ситуации когда я чувствовал себя лишним. На мероприятии я старался избегать контакта с А, а когда он происходил – превращался в следователя, который пристально за всем наблюдает.

В тот момент я думал что это моя хлеборезка дает о себе знать, что я уже присвоил свою девушку, нужно отпустить ситуацию, снять корону Сокровища и начать вести себя адекватно. В второй половине мероприятия, в целом, более-менее это получилось я расслабился и конец мероприятия мы только вдвоём и в самом конце убежали ни с кем не попрощавшись. На следующее утро, я, как раз и признался ей в любви, она ответила взаимностью.

(Лучше бы раньше признался, чем после ситуации, где появилась его ревность. Понятно почему? Недобор шагов это плохо, но не надо срочно добирать шаги, когда партнер с кем-то флиртует)

Ко всем остальным людям, с которыми мы общаемся у меня таких чувств нет, к ее бывшему парню, ко всем ее и моим друзьям. Только к А, который недавно приехал.

Две истории, которые меня не оставляют в покое об А:

В прошлом году А повел себя, с моей точки зрения, плохо, по отношению к нашему другу. Он начал переписываться и позвал девушку, с которой недавно познакомился наш друг, и который привел в нашу компанию, на свидание. Та с ним переспала, А с ней больше ничего не захотел, а наш друг, понятное дело удалил ее со своей жизни, а заодно и А.

(Есть такие друзья. Зная это за ними, надо предупреждать, чтобы держали свои руки подальше от ваших девушек. Часто девушки считают, что со своими друзьями мужчина такие вопросы должен обсудить сам, и если друг активно флиртует, значит ее парень не против. В идеале любящая девушка сама должна выстраивать границы, но не все это умеют и не все хотят отказывать себе во флирте с симпатичным приятелем мужчины, считая это невинным развлечением)

С моей прошлой девушкой при каждой встрече он долго обнимался, когда здоровался, приподнимал ее в воздух и говорил что это у них такая традиция, меня это очень бесило, даже когда я знал что это действительно традиция!

(Автора бесило, но он боялся сказать другу, что таких традиций ему не нужно. Как думаете, почему? И как должна вести себя девушка по отношению к подруге, которая кокетничает с ее парнями? Такие подруги – не редкость)

Подскажите пожалуйста как мне остановить свой негатив к А, закрыть свою хлеборезку, и стать спокойным и уверенным с моей девушкой и дружелюбным с другом. Стоит ли мне поговорить с А честно об этой и прошлых ситуациях. Или все-таки это моя Корона и хлеборезка. Я запутался.

(Как стать уверенным, когда вы совсем не уверены? В данном контексте только надев корону побольше)

Спасибо!