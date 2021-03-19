 

Мнение: Категорически не согласен

19.03.2021, 19:34, Разное
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Евросоюз на уровне представителя внешнеполитической комиссии ЕС Массрали осторожно присоединился к высказыванию Байдена о Путине. Массрали на пресс-конференции заявила, что "…российский президент ответственен за политику и действия РФ, в том числе и происходящее с лидерами оппозиции…"

Песков отреагировал на это заявление словами "…в Кремле категорически не согласны с заявлениями в Европейском союзе в адрес президента РФ Владимира Путина…"

Откровенно говоря, не ясно, с чем именно не согласен анонимный Кремль. Президент России по конституции определяет основные направления внутренней политики и является гарантом прав и свобод человека. Получается, что он определяет и гарантирует, но никакой ответственности не несет? В чем противоречие конституционных обязанностей с заявлением ЕС?

Есть одно объяснение. Путин там, где победа. Неважно, мнимая или настоящая. Скромно принимает поздравления. Но там, где проблемы – Путина нет. Он в домике (в кустах, в бункере, в подвале – ненужное вычеркнуть) А тогда зачем он, собственно говоря, такой красивый, нужен?

Источник: Эль Мюрид



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