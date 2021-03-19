Хейли Болдуин о свадьбе с Джастином Бибером, совместном карантине и приватности в эпоху соцсетей

Что ни интервью 24-летней модели Хейли Болдуин-Бибер, то новые подробности из их с 27-летним Джастином Бибером семейной жизни. Новая беседа с редактором американского журнала Elle не стала исключением. В соответствии с реалиями разговор прошел через Zoom. Хейли призналась, что ей даже пришлось по душе правило носить медицинскую маску в общественных местах — так появляется хоть какой-то шанс скрыться от вездесущих папарацци:

Очевидно, иногда бывает неприятно дышать через маску и носить ее везде, но мне нравится, что папарацци не видят моего лица. Я молодая женщина, и очень странно, что все эти взрослые мужчины все время меня преследуют. Я до сих пор к этому не привыкла и не думаю, что когда-либо привыкну, потому что это ненормально. Честно говоря, я бы никогда не переставала носить маску.

Хейли вспомнила о знакомстве с будущим мужем и о том, что долгое время их общение было исключительно дружеским:

Прежде чем между нами возникли романтические чувства, мы долго были друзьями. Но мы всегда знали, чего хотим от будущего. Мы обсуждали, что оба хотим жениться в молодом возрасте, говорили о молодой семье и планировании жизни. Все это было еще до того, как мы захотели быть вместе.

Известно, что пара отложила свадьбу на год из-за диагностированной у Джастина болезни Лайма. Но Хейли была не против подождать:

Я вышла замуж, когда мне был 21 год, я была очень молода для брака. Когда произносишь это вслух, звучит почти нелепо. Хотя я думаю, что для кого-то, вроде меня и Джастина, это совсем другое. Мы многое повидали для своего возраста, оба прожили достаточно, чтобы знать, чего мы хотим.

30 сентября 2020 года Биберы отметили первую годовщину со дня свадьбы, а в октябре стали героями cover story итальянского Vogue и дали интервью о своих отношениях. Месяц назад Хейли рассказала в беседе с People, что их с Джастином уровень доверия друг к другу настолько высокий, что у них даже личные вещи стали общими. В новом интервью Хейли не обошла стороной тему семейной жизни — по ее словам, у них произошел “кризис первого года”, но теперь все наладилось:

Не хочу говорить, что карантин оказался для нас благом, потому что для многих это время потерь и трудностей. Но за последние шесть лет мы с Джастином никогда так много времени не проводили без работы и путешествий, и столько времени провели вместе. Это был как очень длинный отпуск… Я все время узнаю что-то новое о нем, о себе и о наших отношениях. У нас бывают небольшие ссоры, с чем иногда приходится работать. Но я так его люблю. Я хочу провести с ним вечность… Я думаю, любые отношения могут рухнуть, голливудские или обычные. Для нас главное — наша вера. Мы беседуем с терапевтом и просто делаем, что нужно.

Также речь зашла о популярности и буллинге в социальных сетях (год назад модель ограничила возможность комментирования у себя на странице, оставив эту привилегию только друзьям):

В начале брака я просто хотела спрятаться. Я думала: “Я не хочу, чтобы люди лезли в мою жизнь”. Я чувствовала, что они будто мне в задницу залезли. Можно хоть немного анонимности? Могу ли я хоть ненадолго уйти в тень? Помню, как кто-то сказал мне, что отключение публичных комментариев снизит интерес к моей персоне. И что? Мне плевать! Люди терроризируют меня. Вовлеченность, все такое… Мне все равно!

Во время видеозвонка у Хейли спросили про ее татуировку в виде пистолета на безымянном пальце левой руки. В отличие от ее последнего тату, посвященного Джастину, эта не несет в себе какого-то смысла, только воспоминание о глупом поступке в подростковом возрасте:

В 18 лет я думала, что это круто. Но теперь, когда мне 24, я бы никогда такое не сделала. Я считаю, что оружие — это всегда насилие.

Также младшая дочь актера Стивена Болдуина и его супруги Кеннии рассказала немного о родителях и том, каким было ее детство:

Я знаю, что иногда они сводят друг друга с ума, но они любят друг друга. Когда я была маленькой, то их история знакомства была самой романтичной в мире. О таком можно только мечтать. Я думаю, это и повлияло на мое желание выйти замуж так рано.