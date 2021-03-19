 

Мнение: Не обращайте внимания на права человека и торгуйте

19.03.2021, 19:24, Разное
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Не обращайте внимания на права человека и торгуйте

Министр иностранных дел Великобритании сделал акцент на игнорировании вопросов прав человека в торговле с другими странами.
По сообщению информационного агентства Fars, Доминик Рааб в просочившемся аудиофайле, обращаясь к чиновника своей страны, сказал, что Великобритания не должна обращать внимание на права человека при торговле с другими странами.
Министр иностранных дел Великобритании сказал, что если его страна захочет ограничиться странами, стандарты которых соответствуют Европейской конвенции о правах человека, она потеряет часть своих растущих рынков.

Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на эту новость заявило, что заявления Рааба были намеренно укорочены и искаженны.
Между тем, результаты нового исследования показывают, что за последние пять лет большая часть британского экспорта оружия осуществлялась в страны, которые нарушали права человека.
По сообщению Guardian, аналитики изучили экспорт британского оружия с 2015 по 2020 год и обнаружили, что пять стран, Бахрейн, Бангладеш, Колумбия, Египет и Саудовская Аравия, являются крупнейшими импортерами британской военной техники и входят в число 30 стран, в которых министерство иностранных дел Великобритании охарактеризовало ситуацию с правами человека как острую.

Издание Guardian со ссылкой на составителей отчета написало: "История экспорта британского оружия отражает слабую приверженность Лондона правам человека в других странах".

Тhttps://parstoday.com/ru/news/world-i127148 – цинк

Надо понимать, реальную практику торговли Британии с диктатурами тоже "сознательно исказили и укоротили".
Само собой, это секрет Полишинеля, что болтовня про права человека используется для достижения целей с правами человека никак не связанных.
Утечка имени Рааба это просто еще одна небольшая иллюстрация.

Источник: Colonel Cassad



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