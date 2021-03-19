В Офисе генпрокурора обсудили экологию на оккупированных территориях Украины

В Офисе генерального прокурора Украины 17 марта прошло совещание по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере экологии под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщила пресс-служба АР Крым и Севастополя в Facebook.

Прокуратура Крыма осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, связанном с загрязнением окружающей среды и незаконной добычей полезных ископаемых на оккупированном Россией полуострове.

“В связи с отсутствием фактического доступа к территории полуострова руководство прокуратуры автономии и Министерство защиты окружающей среды инициировали создание рабочей группы, в состав которой вошли представители государственных контролирующих органов в сфере охраны окружающей природной среды и Офис генерального прокурора”, – отметили в сообщении.

Группа планирует разработать механизмы мониторинга правонарушений и оперативного реагирования на них, что должно обеспечить их эффективное расследование. В прокуратуре разработали проект методики определения размеров возмещения убытков, причиненных государству в результате самовольного пользования недрами.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/1598727020320750

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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