 

Жена 66-летнего Уиллиса рассказала о своем отношении к нему

19.03.2021, 19:22, Новости дня
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Жена американского актера Брюса Уиллиса – фотомодель Эмма Хеминг 19 марта разместила в Instagram совместное архивное фото с мужем, на котором они запечатлены на фоне осеннего леса.

Хеминг посвятила публикацию 66-летию актера. Поздравляя Уиллиса с днем рождения, она призналась, что актер, появившись в ее жизни, перевернул все с ног на голову.

“С днем рождения самую большую любовь моей жизни. Он величайший человек, которого знаю, и я благодарю за него свои счастливые звезды”, – жена актера.

Она попросила фанатов Уиллиса, у которого нет своей страницы в сети, также оставить для него поздравления, заверив, что его чувствительной душе Рыбы [по гороскопу] это понравится.

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Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Уиллис и Хеминг поженились в марте 2009 года. Жена младше мужа на 24 года. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014). 

Хеминг – вторая жена актера. Ранее он прожил 13 лет в браке с актрисой Деми Мур, которая родила ему троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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