Украина стала второй в мире страной, где водители Uber будут получать автоматические предупреждения о превышении скорости

Украина стала второй в мире страной, где водители Uber будут получать от оператора автоматические предупреждения о нарушении скоростного режима. Об этом 18 марта в Facebook сообщил замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничеству МВД с региональным директором Uber по странам Центральной и Восточной Европы Георгием Соколянским.

“Повод для нашего с Георгием знакомства был, к сожалению, трагическим. Один из водителей, который пользовался брендом компании Uber, осенью прошлого года превысил скорость, потерял управление и совершил наезд на двух женщин, которые скончались на месте. Я со своей стороны предложил Георгию сделать сервис контроля скорости как приложение к программному обеспечению Uber для того, чтобы предотвращать в будущем такие страшные трагедий”, – отметил Геращенко.

По его словам, сервис был разработан в сжатые сроки и на этой неделе начал работать в Украине.

“Каждый водитель сети Uber вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти, в случае превышения лимита скорости будет автоматически получать предупреждения о факте превышения. Таким образом, водитель такси сможет лучше соблюдать правила дорожного движения, зная, что в компании ведется статистика количества его нарушений, что может привести к снижению его рейтинга. А значит, он станет реже нарушать скоростной режим, что с учетом огромного количества водителей такси приведет к повышению безопасности на дорогах Украины”, – подчеркнул Геращенко.

Он также призвал и другие сетевые компании, которые предоставляют услуги такси, последовать примеру Uber и ввести аналогичные сервисы контроля скорости.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3797824056971080

Uber работает в 70 странах. В Украину компания пришла в 2016 году. Сейчас такси Uber доступно в семи украинских городах: Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове, Виннице и Запорожье.

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