Минобороны Украины прекратило финансирование системы управления армией “Дзвін-АС”. Ранее на нее потратили 600 млн грн

Минобороны Украины прекратило финансирование системы управления войсками “Дзвін-АС”, на которую ранее потратили около 600 млн грн из бюджета, в связи с риском “недостижения цели создания” этой опытно-конструкторской разработки (ОКР). Об этом 19 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобороны заявили, что в результате аудита, который был назначен Министром обороны Андреем Тараном, установлены факты несоответствия изготовленного опытного образца начальному техническому заданию и существование замечаний по созданного программного продукта.

“Кроме того, аудитом идентифицирован риск невозможности (нецелесообразности) дальнейшего использования результатов опытно-конструкторской работы и установлены риски в управлении имущества и средств, имеющих существенное влияние на достижение цели создания ОКР”, – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что по результатам аудита риски потери имущества оценили в:

550,7 млн грн, – риски потери имущества, несмотря на требование заказчика, по состоянию на 14 декабря 2020 года находилось у исполнителя;

263,7 млн грн – риск завышения объемов работ из-за отсутствия методики проверки затрат на разработку программного обеспечения и без фактической проверки военным представительство;

15,2 млн грн – риск излишнего использования средств, вследствие предоставления разрешения заказчиком на закупку программного обеспечения, которое фактически является лишним в создании программного продукта;

3,9 млн грн – риск нанесения ущерба, допущенный из-за осуществления расходов на разработку рабочей конструкторской документации, которая не нашла своего отражения в ОКР.

По данным министерства аудит также установил неэффективное использование 171,9 млн. грн., из-за оплаты за: перенос сроков работ, дополнительных расходов на оплату НДС, расходов на корректировку документации, ремонтно-монтажных работ и передачи имущества в Национальный университет обороны Украины, которое использовалось не по назначению.

“Отсутствие финансовых ограничений на реализацию ОКР стало одной из причин увеличения ее общей стоимости с 218,2 млн грн, определенных в технико-экономическом обосновании, до 624,6 млн грн. По состоянию на 14 декабря 2020 года общие расходы по этой ОКР составили 580,1 млн грн”, – отметили в Минобороны.

Службой внутреннего аудита Минобороны также установила факты с признаками превышения полномочий бывшим руководителем Управления развития автоматизации Вооруженных Сил Украины. По их данным, в некоторые протоколы относительно изменений в тактико-техническое задание ОКР вносили информацию, не согласованную с руководством Генерального штаба ВСУ а протокол, которым внесили изменения в тактико-техническое задание ОКР, утверждал экс-чиновником Управления развития автоматизации ВСУ без соответствующей доверенности от имени Минобороны.

По результатам работы правоохранительных органов, в частности, Государственного бюро расследований, министр приостановил дальнейшее финансирование работ. Ввод системы в эксплуатацию до завершения расследования является невозможным.

15 марта Bihus.info сообщало, что ВСУ потратили около 600 млн грн из бюджета на систему управления войсками “Дзвін-АС”, но аудит показал, что она может быть непригодной и нецелесообразной. Компания “Эверест Лимитед” должна была создать автоматизированную систему центра оперативного управления ВСУ. По данным журналистов Bihus.info, работа над проектом длилась четыре года, за это время заказчик с подрядчиком постоянно меняли план и объем работ, в том числе 12 раз исправляли техзадания.

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