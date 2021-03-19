 

Минобороны Украины прекратило финансирование системы управления армией “Дзвін-АС”. Ранее на нее потратили 600 млн грн

19.03.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минобороны Украины прекратило финансирование системы управления войсками “Дзвін-АС”, на которую ранее потратили около 600 млн грн из бюджета, в связи с риском “недостижения цели создания” этой опытно-конструкторской разработки (ОКР). Об этом 19 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобороны заявили, что в результате аудита, который был назначен Министром обороны Андреем Тараном, установлены факты несоответствия изготовленного опытного образца начальному техническому заданию и существование замечаний по созданного программного продукта.

“Кроме того, аудитом идентифицирован риск невозможности (нецелесообразности) дальнейшего использования результатов опытно-конструкторской работы и установлены риски в управлении имущества и средств, имеющих существенное влияние на достижение цели создания ОКР”, – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что по результатам аудита риски потери имущества оценили в:

550,7 млн грн, – риски потери имущества, несмотря на требование заказчика, по состоянию на 14 декабря 2020 года находилось у исполнителя; 
263,7 млн грн – риск завышения объемов работ из-за отсутствия методики проверки затрат на разработку программного обеспечения и без фактической проверки военным представительство; 
15,2 млн грн – риск излишнего использования средств, вследствие предоставления разрешения заказчиком на закупку программного обеспечения, которое фактически является лишним в создании программного продукта; 
3,9 млн грн – риск нанесения ущерба, допущенный из-за осуществления расходов на разработку рабочей конструкторской документации, которая не нашла своего отражения в ОКР.

По данным министерства аудит также установил неэффективное использование 171,9 млн. грн., из-за оплаты за: перенос сроков работ, дополнительных расходов на оплату НДС, расходов на корректировку документации, ремонтно-монтажных работ и передачи имущества в Национальный университет обороны Украины, которое использовалось не по назначению.

“Отсутствие финансовых ограничений на реализацию ОКР стало одной из причин увеличения ее общей стоимости с 218,2 млн грн, определенных в технико-экономическом обосновании, до 624,6 млн грн. По состоянию на 14 декабря 2020 года общие расходы по этой ОКР составили 580,1 млн грн”, – отметили в Минобороны.

Службой внутреннего аудита Минобороны также установила факты с признаками превышения полномочий бывшим руководителем Управления развития автоматизации Вооруженных Сил Украины. По их данным, в некоторые протоколы относительно изменений в тактико-техническое задание ОКР вносили информацию, не согласованную с руководством Генерального штаба ВСУ а протокол, которым внесили изменения в тактико-техническое задание ОКР, утверждал экс-чиновником Управления развития автоматизации ВСУ без соответствующей доверенности от имени Минобороны.

По результатам работы правоохранительных органов, в частности, Государственного бюро расследований, министр приостановил дальнейшее финансирование работ. Ввод системы в эксплуатацию до завершения расследования является невозможным.

15 марта Bihus.info сообщало, что ВСУ потратили около 600 млн грн из бюджета на систему управления войсками “Дзвін-АС”, но аудит показал, что она может быть непригодной и нецелесообразной. Компания “Эверест Лимитед” должна была создать автоматизированную систему центра оперативного управления ВСУ. По данным журналистов Bihus.info, работа над проектом длилась четыре года, за это время заказчик с подрядчиком постоянно меняли план и объем работ, в том числе 12 раз исправляли техзадания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Журналисты заблокированных украинских телеканалов создали видеоблог на YouTube

23.09 / Эспер подтвердил приверженность США поддержанию военного превосходства Израиля

15.03 / Стало известно, как глобальное потепление влияет на состояние рек

06.07 / СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

09.07 / На Украине завели дело о госизмене за импорт электроэнергии из России

03.01 / Глава белорусских католиков подал в отставку

07.08 / Во Львове активистка облилась бензином и пыталась себя поджечь

08.10 / Москва отреагировала на решение Польши по Газпрому

16.03 / Украинские моряки провели учения в Черном море с противоминной группой НАТО

22.01 / Вакцинация вне очереди чиновников и главы Генштаба вызвала громкий скандал в Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска